Jacy Barata: Prefeitura de Macapá é alvo de Operação da PF que apura propinas

A Operação Plattea visa desarticular esquema de corrupção em Macapá que apontam para R$ 500 mil em vantagens indevidas

Da REDAÇÃO

Em uma ação robusta contra a corrupção, a Polícia Federal, em conjunto com a Procuradoria Regional da República, deflagrou na manhã desta quinta-feira (19) a Operação Plattea, com o intuito de apurar fraudes e desvios de verbas na execução de obras da Rua Beira Rio e Praça Jacy Barata, em Macapá.

A operação, que contou com a participação de diversas equipes da Polícia Federal, cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em quatro bairros estratégicos da capital amapaense: Cabralzinho, Central, Laguinho e Jardim Marco Zero. Um dos alvos foi o prédio da prefeitura de Macapá, além de endereços ligados a empresários e servidores.

Um gabinete na Assembleia Legislativa também vasculhada por agentes e um delegado. As ordens judiciais foram expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

Detalhes da investigação

A investigação começou após a descoberta de irregularidades no contrato de repasse entre a União e o Município de Macapá, no valor de R$ 10.346.843,41. O contrato, destinado à execução das obras de urbanização, paisagismo e aterro hidráulico da Rua Beira Rio.

De acordo com as informações apuradas, logo no início da obra, a empresa vencedora da licitação teria pago propinas equivalentes a 5% do valor dos serviços prestados a servidores municipais para facilitar a aprovação dos boletins.

No início de agosto, o Portal SN revelou que o primeiro empreiteiro da obra, o empresário Claudiano Monteiro, afirmou na justiça ter pagado propina ao atual secretário de Obras de Macapá, Cássio Cruz.

Contudo, com o avanço dos trabalhos, o percentual de propina teria aumentado para 20%, sugerindo uma escalada no esquema de corrupção. Estima-se que mais de R$ 500 mil em propinas tenham sido feitos até o momento.

Crimes investigados e possíveis penas

Os envolvidos poderão responder por uma série de crimes, incluindo organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, concussão (extorsão cometida por funcionário público) e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, as penas podem ultrapassar 40 anos de reclusão, além do pagamento de multas vultosas.

As obras da Rua Beira Rio são consideradas fundamentais para a revitalização de uma área central de Macapá, com grande valor histórico e cultural para a cidade.

A Polícia Federal, juntamente com outros órgãos de controle, continua trabalhando na análise do material recolhido durante a operação, a fim de detalhar ainda mais o modus operandi dos envolvidos e garantir que os recursos públicos sejam aplicados de maneira correta e transparente.

Repercussão nas redes sociais e nas autoridades locais

Nas redes sociais, a notícia da operação gerou grande repercussão, com muitos moradores de Macapá expressando indignação diante das suspeitas de corrupção.

A Operação Plattea segue em andamento, com novos desdobramentos previstos nas próximas semanas, enquanto a investigação avança para identificar todos os envolvidos no esquema e responsabilizá-los judicialmente.