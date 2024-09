Jogador de futebol é executado a tiros em Santana

Railan, de 24 anos, era bastante conhecido na região por integrar o time do Paraíso nos campeonatos interbairros

Por JONHWENE SILVA, De Santana

Um crime com características de execução foi registrado na noite deste domingo (8), no município de Santana a 17 km de Macapá. A vítima transitava na esquina da Rua Deodoro da Fonseca com a Avenida Das Nações, no Bairro Paraíso, quando foi atingida por vários tiros.

Segundo testemunhas, Railan Saraiva de Jesus de 24, estaria sendo seguido por um indivíduo não identificado que efetuou os disparos quando o alcançou. Após ser atingido, a vítima não resistiu e caiu na esquina. Amigos e parentes de Railan chegaram poucos minutos após o acontecido.

A Polícia Militar (PM-AP), fez o isolamento da área até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito.

Ainda de acordo com informações de populares, o acusado dos disparos estava vestindo uma camisa do São Paulo e contou com a ajuda de um outro indivíduo para fugir que estava de bicicleta.

A Polícia Civil já está no caso e irá investigar as circunstâncias do homicídio.

Railan Saraiva era está bastante conhecido no Bairro Paraíso onde jogava futebol representantes a seleção do bairro nos torneios interbairros. Ele disputou a última partida pelo time local no sábado (7).

Além de jogador, ele também trabalhava em uma transportadora.