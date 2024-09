Justiça absolve políticos acusados de simular viagens

Conselheiro de contas, Michel JK, era deputado. Juiz não encontrou provas suficientes para condenar envolvidos na “Operação Mãos Limpas”

Por SELES NAFES

Em decisão proferida no último dia 11 de setembro de 2024, a 6ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá julgou improcedente a ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Amapá políticos acusados de simular viagens para desviar dinheiro da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap).

O processo era contra quatro réus, entre eles o ex-deputados Jorge Amânajás e Michel Houat Harb, conhecido como Michel JK, hoje conselheiro de Contas do TCE. A ação fazia parte do processo decorrente da “Operação Mãos Limpas”, que investigou desvios na Assembleia Legislativa.

A acusação afirmava que os réus haviam simulado o pagamento de diárias entre 2006 e 2010, resultando em um prejuízo estimado em R$ 461.916,08 aos cofres (valores sem correção).

O Ministério Público apontou que os valores recebidos eram, na verdade, “mesadas” disfarçadas de diárias para viagens que não teriam ocorrido.

No entanto, o juiz Paulo Madeira concluiu que não havia provas suficientes para condenar os réus por improbidade.

A defesa argumentou que os pagamentos estavam amparados por atos oficiais da Mesa Diretora da Alap, e que não havia evidências concretas de que as viagens fossem simuladas.

Além disso, o depoimento de uma testemunha, que inicialmente corroborava a acusação, foi desmentido em juízo, afirmando ter sido coagido durante seu depoimento anterior à Polícia Federal.

O magistrado destacou que, embora houvesse a possibilidade de desvios, o ônus da prova recai sobre quem acusa, e que as inconsistências apresentadas no caso geraram mais dúvidas do que certezas.