Justiça retira do ar peça onde Gilvam acusa Furlan de desviar dinheiro da Saúde

Candidato do Avante será multado em R$ 5 mil por dia de desobediência

Por SELES NAFES

O juiz Diego Araújo, da 2ª zona eleitoral de Macapá, mandou tirar do ar a propaganda eleitoral do Avante, onde o candidato a prefeito de Macapá Gilvam Borges fazia críticas e ataques ao prefeito Dr Furlan (MDB). O pedido foi feito pelo candidato do MDB

A decisão é liminar, ou seja, o processo ainda será julgado em definitivo. De acordo com a ação com pedido de direito de resposta, Gilvam (que tem cerca de 20 segundos de TV e rádio), veiculou uma peça em tom de humor em que acusa Furlan de ter usado verba da saúde para outros fins.

“Contratos milionários, para facilitar a reserva do teu cofre. Ei, Patifão! Tu diz que é da saúde, mas por ela nada fizeste, faltando tudo e tudo não passa de uma fachada, um sepulcro caiado. Ei, Patifão! A tua fama na cidade é de ladrão”, dizia a peça do candidato do Avante.

Os advogados do prefeito ajuizaram uma ação reivindicando o direito de resposta, e afirmando que a peça tem o objetivo de ofender, caluniar, difamar e “espalhar inverdades sem qualquer comprovação do alegado”.

Ao analisar o pedido, o magistrado julgou apenas a liminar, e determinou que as emissoras suspendam a exibição da mídia. Gilvam Borges também está impedido de veicular o mesmo conteúdo em suas redes sociais, sob pena de pagamento de R$ 5 mil por dia de descumprimento.