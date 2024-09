Ladrões furtam 10 armas de cofre em empresa de vigilância

Todas as armas eram revólveres que estavam num cofre

Ladrões invadiram uma empresa de vigilância em Macapá e conseguiram furtar 10 armas. O crime foi descoberto na manhã deste domingo (29).

De acordo com informações de policiais militares acionados pelo Ciodes, o inspetor da empresa Blingel Vigilância e Segurança Ltda, sediada na Rua São José, no bairro do Laguinho, chegou pela manhã e constatou o arrombamento da empresa.

Ao chegarem ao local, por volta das 7h06, os funcionários notaram que várias salas do escritório haviam sido invadidas. Em uma das salas arrombadas, estavam as chaves do cofre onde eram guardadas as armas e munições da empresa.

Após uma vistoria preliminar, foi constatado o furto de aproximadamente 10 revólveres calibre 38 e 120 munições do mesmo calibre.

As autoridades policiais foram acionadas imediatamente, e as investigações estão em andamento para identificar os responsáveis pelo crime. O inspetor da empresa está colaborando com a polícia nas investigações.

Até o momento, os autores do crime não foram identificados.