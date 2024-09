Lançada no Amapá, frente quer eliminar a malária da Amazônia

Durante o anúncio houve entrega de equipamentos para reforçar o trabalho laboratorial e de campo.

Microscópios, computadores e motocicletas foram entregues para equipes de vigilância em saúde das prefeituras durante o lançamento da Frente Parlamentar pela Eliminação da Malária na Amazônia, liderada pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP). Os equipamentos foram articulados por ele junto ao Ministério da Saúde.

A iniciativa, lançada durante a expofeira, em Macapá, busca fortalecer ações de combate à malária, focando em prevenção, informação e esclarecimento à população.

Em 2023, 140 mil casos foram registrados no Brasil, com 99% concentrados na Amazônia. O Amapá, que recebeu novos equipamentos para combate à doença, pretende ser o primeiro estado a eliminar a malária, com apoio do Ministério e do parlamento federal.

“Lançamos essa frente aqui, no Amapá, com um objetivo muito claro: somar esforços para que o estado seja o primeiro a eliminar a malária. Articulamos, junto ao Ministério da Saúde, equipamentos que hoje são entregues aos 16 municípios para avançar ainda mais nessa jornada, agora continuaremos com os esforços em Brasília, junto aos nossos colegas do parlamento, para tornar essa frente realidade em toda a região”, pontuou o deputado.

Segundo ele, o próximo passo é a fase de coleta de assinaturas dos deputados federais em Brasília para efetivar o dispositivo.

A Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá deve ficar à frente dos trabalhos no estado. As prefeituras receberam 46 microscópios, 52 nobreaks, 13 computadores e oito lupas.