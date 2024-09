Laranjal do Jari: Teddy tem 72,6%; Aurivan 15,2%, aponta pesquisa F5

Instituto realizou 339 entrevistas entre os dias 4 e 6 de setembro e registrou o levantamento no TRE do Amapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Pesquisa do Instituto F5, divulgada nesta terça-feira (10), mostra um cenário confortável do candidato Teddy Marcel (União) sobre o concorrente, Tenente Aurivan (PSD), na disputa pela sucessão do prefeito Márcio Serrão (União). De acordo com o levantamento, o ex-secretário de Saúde tem 72,6% das intenções de votos contra 15,2% do militar.

Esses dados são da pesquisa estimulada, quando nomes da disputa são apresentados ao eleitor. Não sabem ou não responderam totalizaram 10,9%, brancos e nulo 1,3%. A empresa optou em não realizar a pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes da disputa.

As 339 entrevistas presenciais foram realizadas entre os dias 4 e 6 de setembro, e registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número TRE-AP 06749/2024.

A pesquisa também mediu o voto consolidado, ou seja, a possibilidade que o eleitor tem de mudar a opção na urna. Do total entrevistado, 72,6% disseram que o “voto é definitivo”. Cerca de 18% declararam que ainda poderão mudar de candidato.

A maior taxa de rejeição é do Tenente Aurivan, com 64,9%, Teddy, 13,3%.

De acordo com o TRE, a quantidade de eleitores em Laranjal do Jari é de 29.240 votantes.