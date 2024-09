Líder de facção que movimentou R$ 40 milhões é alvo de operação

Um dos 14 mandados foi cumprido no Iapen, onde ele está preso

Uma das principais lideranças do crime organizado no Amapá, preso em maio passado num apartamento de luxo em São Paulo, foi de novo alvo de uma operação, desta vez numa cela do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Além dele, outros 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Operação Peregrino, deflagrada pela Polícia Federal em parceria com as forças de segurança que integram a Ficco, na manhã desta quinta-feira (5).

Segundo a PF, essa liderança teria movimentado cerca de R$ 40 milhões do tráfico de drogas, e seria o responsável pelo transporte dos entorpecentes a partir do Amazonas, São Paulo e Mato Grosso. Ele também seria o responsável pelos mais de 100 quilos de maconha apreendidos em embarcações e num avião comercial.

“Com a ação de hoje, os policiais buscam mais informações sobre a origem e destino do dinheiro movimentado, além de identificar mais pessoas que possam pertencer a organização criminosa”, informou a PF.

Dos 14 mandados expedidos, nove foram cumpridos em Macapá, nos bairros Perpétuo Socorro, Congós, São Lázaro, Parque dos Buritis, Centro e Iapen. Outros cinco foram cumpridos na cidade de São Paulo. Três carros foram apreendidos.