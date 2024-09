Mães denunciam uso de madeira velha em teto de escola nova: ‘está estalando’

Escola Municipal Alegria da Criança, em Itaubal, deveria ter sido entregue em maio

Por SELES NAFES

Mães do distrito do Curicaca, no município de Itaubal do Piririm, a cerca de 100 km de Macapá, têm muitos motivos para estarem preocupadas com a segurança dos filhos matriculados na Escola Municipal Alegria da Criança. A construtora contratada pela prefeitura para reconstruir a unidade de ensino estaria usando no telhado madeira velha, da antiga escola que foi demolida.

Ontem (5), um grupo de mães foi até a obra e gravou vídeos mostrando a falta de qualidade do material usado no telhado. É possível ver flexais pintados, indicando que eram do prédio antigo, e alguns aparentam estar desgastados.

“Estão colocando mais material velho da antiga escola.

Tentaram fazer uma vez, mas não vão fazer mais. Estamos fazendo uma denúncia ao Ministério Público porque o teto está estalando e corre o risco de desabar em cima dos nossos filhos”, diz uma das mães.

O grupo também afirma que não tem encontrado o fiscal da obra, que deveria ser um servidor da prefeitura.

“Não é uma escola reciclada, é uma escola nova. Não pode ser uma escola nova com material velho. Uma vergonha para a prefeitura”, comentou outra mãe.

A escola tem recursos de quase R$ 1,1 milhão do Programa Calha Norte, do governo federal. Uma placa em frente à escola informa que a obra começou em novembro de 2023, na gestão do então secretário de Obras Jaisom Picanço (União), candidato a prefeito de Itaubal. A escola deveria ter sido entregue em maio deste ano.

A empresa contratada é a PMA Serviços, e o responsável técnico é Norberto Gomes Correa. Durante a visita das mães, apenas dois operários estavam na obra trabalhando.