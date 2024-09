Maior golpista do Amapá é preso escondido debaixo de cama, na casa da mãe

Prisão foi feita pela equipe da 8ª DP, que funciona no Ciosp Macapaba.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá prendeu, na manhã desta terça-feira (3), um homem com mais de 50 processos por estelionato em Macapá. Phablo Serrão Correa, de 35 anos, foi capturado na casa da mãe, no Bairro Jardim Felicidade I, zona norte de Macapá.

A ação policial foi conduzida pela equipe de investigação da 8ª Delegacia de Polícia, que conseguiu localizar o acusado após meses de monitoramento – pois ele trocava de endereço constantemente.

Phablo Correa é considerado um dos maiores estelionatários do estado, com um histórico criminal extenso que se estende desde 2007. De acordo com o delegado Alan Moutinho, da 8ª DP, Correa já foi condenado a 10 anos de prisão após a unificação das penas resultantes de mais de 50 processos.

Ele era conhecido por aplicar golpes variados, incluindo a venda fraudulenta de veículos, onde recebia adiantamentos das vítimas e desaparecia sem entregar o bem prometido.

Debaixo da cama

A prisão ocorreu de forma inusitada. Segundo o delegado, a família de Phablo tentou enganar os policiais, afirmando que ele não estava em casa. Contudo, após uma busca detalhada, ele foi encontrado escondido debaixo de uma cama.

“Ele é muito astuto, sempre trocando de endereço para evitar ser capturado, mas nossa equipe foi mais esperta”, comentou Moutinho.

Além dos golpes com veículos, Phablo também utilizava perfis falsos nas redes sociais, chegando a se passar por autoridades, como o diretor e coordenadores do Detran, para enganar suas vítimas.

“Ele agia de forma minuciosa, enganando até mesmo seus vizinhos”, revelou o delegado.

Agora, Phablo Serrão Correa aguarda audiência de custódia. A expectativa é que ele seja mandado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.

“Ele é um criminoso contumaz, e esperamos que a justiça considere sua longa trajetória de fraudes ao deliberar sobre sua pena”, concluiu Moutinho.