Mais robusto, Plano Safra é lançado na Expoferia do Amapá

O governo federal apresentou dentro da Expofeira do Amapá o Plano Safra para 2025. A novidade é que o orçamento destinado ao incentivo da produção de alimentos subiu de R$ 100 milhões para R$ 120 milhões.

O plano foi apresentado por representantes do Ministério da Agricultura e pelo ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, além do governador Clécio Luís (SD) e do senador Randolfe Rodrigues (PT).

O recurso pode ser acessado em forma de crédito por produtores rurais mediante projetos individuais ou coletivos.

“Dependemos da agricultura familiar para garantir o alimento em nossas casas. O Governo Federal está comprometido em apoiar o agricultor, e, juntos, trabalhamos para assegurar o acesso aos recursos do Plano Safra”, afirmou o governador.

O Plano Safra financia, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura (Pronaf), projetos que aumente a eficiência dos processos produtivos, implementação tecnologias, para aumentar a produção.

“O presidente Lula promoveu grandes mudanças para facilitar o acesso a recursos e aumentar a produção, destacando a importância da união para gerar benefícios ao trabalhador rural, impulsionar o desenvolvimento do país, distribuir renda e reduzir desigualdades”, disse o ministro do Desenvolvimento Regional e Integração, Waldez Góes.