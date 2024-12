Matador de facção morre em tiroteio com o GTA em Santana

O confronto ocorreu em uma residência no Bairro Hospitalidade, onde Matheus estava escondido.

Por OLHO DE BOTO

Um integrante de uma facção criminosa foi morto a tiros após atacar uma equipe do Grupo Tático Aéreo (GTA) nesta quinta-feira (11), no município de Santana, a 17 km de Macapá. A ação policial teve apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Amapá.

O confronto ocorreu quando a equipe do GTA, que participa da Operação Protetor, foi cumprir um mandado de prisão contra Matheus Carvalho Farias, de 23 anos, acusado de envolvimento em diversos crimes violentos na região.

Segundo o capitão Bryan Fonseca, do GTA, os policiais foram recebidos a tiros ao tentar cumprir a ordem judicial.

“A equipe foi cumprir o mandado de prisão, mas o indivíduo abriu fogo contra os agentes. No revide, ele acabou vindo a óbito”, relatou o capitão.

O confronto ocorreu em uma residência no Bairro Hospitalidade, onde Matheus estava escondido. A casa pertencia a uma mulher com quem ele tinha um filho. A polícia não confirmou se os dois ainda viviam juntos.

Matheus Farias tinha um histórico criminal extenso. Ele era procurado por quatro homicídios e diversos roubos, sendo considerado um dos matadores de uma facção criminosa atuante no município.

Entre seus crimes mais conhecidos está o assassinato do peixeiro Tony Alfaia, ocorrido em 2019 durante um assalto na área portuária de Santana.

A arma usada pelo criminoso no confronto foi entregue à Polícia Civil, no Ciosp de Santana. A Operação Protetor faz parte de uma série de ações da Polícia Militar e do GTA para combater o crime organizado em Santana.