Mecânico é preso com mais 5 motos furtadas do Detran: ‘a casa caiu’, avisa diretor

Veículos estavam numa oficina que havia recebido 10 veículos. Diretor acredita em participação de servidores

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá prendeu um mecânico por receptação, na noite desta sexta-feira (13), e recuperou mais cinco motocicletas que haviam sido furtadas do pátio do Detran, na zona norte de Macapá.

Os veículos foram encontrados dentro de uma casa localizada na Avenida Timbiras, no bairro do Muca, na zona sul, após informações repassadas pelo serviço de inteligência do Detran.

O número de motocicletas furtadas do ‘curral’ ainda não foi contabilizado, mas as apreensões já subiram para 9 em apenas dois dias de operação do 8º Batalhão.

O suspeito preso já tem passagem pelo mesmo tipo de crime. Ele contou ao sargento Ribeiro, responsável pelo atendimento da ocorrência, que havia recebido dez motos de uma só vez para consertar.

O acusado afirmou que elas foram deixadas em sua residência por um homem conhecido como Lucas. Quando os militares chegaram ao local ontem à noite, cinco delas já tinham sido entregues aos ‘novos donos’.

O diretor do Detran, capitão Rorinaldo Gonçalves, acompanhou a ação policial e informou que está atuando em parceria com as polícias Civil e Militar desde o mês passado, quando foram detectadas as primeiras irregularidades.

Segundo ele, as investigações continuam.

“Estamos chegando nas pessoas, concluindo essa investigação para apontar para a sociedade quem está participando. Uma audácia entrar no Detran para furtar essas motos e ainda vender nas redes sociais”, comentou.

O diretor informou que existem 8 mil veículos apreendidos dentro do Detran, mas ele não soube precisar quantos foram furtados.

“Há indícios de servidores envolvidos. Para passar pelo protocolo e sair de cara limpa, isso até impressiona as investigações. Posso dizer que a casa já caiu e serão encontrados. Quem tiver informações que passe para gente, para que a situação se revolva de forma mais tranquila”, avisou.