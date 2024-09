Médico é preso acusado de estupro e espancamento ao marcar reencontro com a vítima

Anselmo Ramos Filho foi preso pela equipe da Delegacia de Mulheres de Macapá.

Da REDAÇÃO

O médico Anselmo da Silva Ramos Filho, de 32 anos, foi preso acusado de estupro e espancamento, na noite de sábado (21). De acordo com informações da Delegacia das Mulheres de Macapá, o crime ocorreu por volta de 3h30 na residência do acusado, localizada no bairro Jardim Felicidade, na zona norte, onde ele foi preso após marcar um novo encontro com a vítima após o crime.

A vítima, abalada e com o rosto repleto de hematomas, procurou a delegacia logo após o ocorrido. Ela relatou ter sido violentada e espancada por Anselmo durante a madrugada.

Enquanto prestava depoimento, o acusado enviou mensagens de WhatsApp pedindo perdão pelo que havia feito e sugeriu um novo encontro para “cuidar” dela. A polícia, então, orientou a vítima a aceitar o encontro, e, ao chegar ao local combinado, o médico foi detido em flagrante pelos agentes.

No depoimento da vítima, ela disse que o encontro foi marcado pelas redes sociais e que antes de irem até a casa do médico, eles passaram a noite de sexta para sábado bebendo em restaurantes e uma conveniência.

Segundo ela, dentro do quarto do acusado, o comportamento dele começou a mudar e ele passou a ofendê-la com expressões como “sua vagabunda, você é uma p…”, e passou a espancá-la com tapas, socos, virou-a de bruços e a estuprou.

O estupro só cessou quando a vítima disse que seu irmão era policial e ele então passou a pedir desculpas e permitiu que ela chamasse um transporte por aplicativo para ir embora.

Em depoimento, Anselmo negou o estupro, mas admitiu não se lembrar dos eventos daquela noite, alegando que faz uso contínuo de antidepressivos, que, quando combinados com álcool, provocariam “episódios de ira e apagões de memória”.

No entanto, após uma reunião com sua advogada, o acusado optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio. O exame de corpo de delito realizado na vítima confirmou os vestígios de violência sexual.

Além desta acusação, a polícia revelou que já existem outros 22 boletins de ocorrência registrados contra Anselmo da Silva Ramos Filho. A audiência de custódia, que decidirá se o médico permanecerá preso ou será solto para responder ao processo em liberdade, está marcada para a tarde deste domingo (22).