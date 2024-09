Miss Amapá renuncia após assédio e críticas ao corpo: “só bucho, vai passar vergonha”

Lauanda Brito, 23 anos, assistente social e comissária de voo, foi coroada Miss Universo Amapá 2024, representando seu município, Tartarugalzinho.

Por RODRIGO DIAS

A noite do dia 29 de julho foi marcada por magia e alegria para Lauanda Brito, de 23 anos. A assistente social e comissária de voo foi coroada Miss Universo Amapá 2024, representando seu município, Tartarugalzinho. Contudo, o que parecia ser a realização de um sonho rapidamente se transformou em um pesadelo.

O episódio teve início quando a coordenação do concurso estadual anunciou em suas redes sociais que Lauanda não participaria mais do Miss Brasil Universo, que ocorrerá em 19 de setembro, em São Paulo. Segundo a postagem, ela não teria condições nem apoio para participar do evento.

Porém, Lauanda apresentou sua versão dos fatos em seu perfil no Instagram, fazendo sérias acusações ao renunciar o título. Ela revelou que o verdadeiro motivo seria outro: a coordenação estadual teria criticado sua aparência física, afirmando que seu corpo “não estava adequado” para a competição nacional. Além disso, a jovem relatou que a organização disse que ela “passaria vergonha” no evento. Em sua publicação, Lauanda questionou: “Então por que fui eleita?”

Na mesma nota, a miss relatou que foi orientada pela coordenação a conseguir passagens aéreas por conta própria e, ao buscar apoio, foi vítima de assédio por parte de empresários.

“A própria coordenação estadual relatou sobre meu corpo, que minha aparência física não estava adequada para o concurso no universo Brasil e ainda afirmou que eu passaria vergonha lá, o que me deixou abalada psicologicamente e emocionalmente”, diz um trecho da carta de renúncia.

Em meio à polêmica, Jéssica Pacheco, uma das coordenadoras do concurso estadual, fez um comentário ofensivo ao afirmar que Lauanda estava “só bucho”. Quando Thalita Brilhante, uma candidata trans que participou da competição, comentou sobre o caso, Jéssica rebateu: “Uma miss tem que ser mulher.”

Procurada, a organização estadual esclareceu que Jéssica Pacheco atualmente atua apenas como colaboradora, em razão de já ter sido Miss Amapá. O concurso local emitiu uma nota oficial sobre a controvérsia, informando que o setor jurídico está cuidando do caso. A organização citou uma cláusula do regulamento que proíbe candidatas de denegrirem o concurso ou fazerem reclamações públicas, prevendo penalidades legais e uma multa de R$ 10 mil em caso de violação.

VEJA A NOTA DA COORDENAÇÃO DO CONCURSO NA ÍNTEGRA

Lauanda registrou um boletim de ocorrência nesta quinta-feira (12). Com sua renúncia, a segunda colocada no concurso, Joana Flexa, representará o Amapá no Miss Brasil Universo 2024.