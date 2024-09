Morre Manga, um dos maiores desportistas do Amapá

O ex-treinador e ex-dirigente estava em casa, na zona norte, quando teve o ataque do coração

Por SELES NAFES

Morreu na manhã desta sexta-feira (27) um dos mais importantes incentivadores do futebol do Amapá. José Maria Gomes Teixeira, o Manga, tinha 77 anos. Ainda há poucas informações sobre as circunstâncias do falecimento, mas teria sido em decorrência de um ataque do coração.

Ele liderou por muitos anos a Associação de Solteiros e Casados do Bairro do Trem, responsável pela tradicional Copa do Mundo Marcílio Dias na Praça da Conceição. Contudo, estava afastado da entidade e do evento há cerca de dois anos, após conflitos na associação que o teriam deixado deprimido.

Manga atuou no futebol amador e profissional por décadas, chegando a conquistar diversas vezes o título do Copão da Amazônia como treinador e dirigente. Ele também teve passagens pelo Independente Esporte Clube (de Santana), Amapá Clube e Trem Desportivo, entre outros clubes amapaenses.

Também foi dirigente da Federação Amapaense de Futebol (FAF) e acompanhava os times do Amapá nas competições regionais e nacionais.

“Um dos maiores desportistas do Amapá, e era da Guarda Territorial junto com o meu pai”, explica o cronista e historiador do futebol amapaense, Franselmo George.

“O apelido Manga era uma alusão a um goleiro do Botafogo e da Seleção (década de 50)”, revela o historiador, que publicou em seu canal no Youtube uma entrevista com Manga em 2022, quando tinha completado 75 anos.

O desportista era originário do bairro do Trem, mas nos últimos anos estava morando na zona norte de Macapá, onde faleceu hoje.

A família ainda não divulgou informações sobre local do velório e sepultamento.