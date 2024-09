Motorista ‘amanhecido’ provoca acidente e deixa mulher ferida

Caso ocorreu por volta das 6h, no conjunto Laurindo Banha, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher de 56 anos ficou ferida em uma colisão na manhã desta quinta-feira (5), e o motorista que teria causado o acidente foi preso em flagrante. O caso ocorreu por volta das 6h, no conjunto Laurindo Banha, zona sul de Macapá.

A vítima conduzia um Celta pela Rua Maria Raimunda quando foi surpreendida por um Fiesta na contramão. Ela relatou à polícia que percebeu o motorista cochilando ao volante e tentou desviar, jogando o carro para o acostamento.

Com o impacto na porta do Celta, a mulher sentiu dores e foi levada ao Hospital de Emergências por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O motorista do Fiesta ainda estava dentro do carro quando foi detido por uma equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR) do BPRE. Em seguida, ele foi entregue aos militares do Batalhão de Trânsito.

Segundo a tenente Andreia Vilhena, o motorista recusou-se a fazer o teste do etilômetro, mas, devido à alteração de sua capacidade psicomotora, foi autuado por embriaguez ao volante e apresentado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.