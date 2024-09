Motorista de aplicativo é morto ao ir pegar passageira

Crime ocorreu no Habitacional Mucajá, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motorista de aplicativo foi morto no começo da noite de ontem (16) ao ir buscar uma passageira no Conjunto Habitacional Mucajá, no Bairro Beirol, na zona sul de Macapá. A vítima foi identificada como Efraim Tibúrcio Ferreira. Ele teve o pescoço cortado por um golpe de faca.

O crime ocorreu por volta de 19h, na Rua 02. Quando militares do 1º Batalhão da PM do Amapá chegaram ao local, Efraim já havia sido levado por moradores do habitacional ao Hospital de Emergência. Contudo, ele não resistiu ao ferimento, pois havia perdido muito sangue.

A arma do crime foi apreendida pela Polícia Científica. A faca foi encontrada em meio ao vidro do carro e sangue da vítima.

O suposto autor do crime seria companheiro da passageira. O nome dele foi repassado à polícia, mas até o presente momento ele não foi localizado. A suspeita é de crime passional. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.