Motorista tenta encurtar caminho pela contramão e ‘encontra’ a morte

Acidente ocorreu no Bairro Marabaixo I, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motorista morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta sexta-feira (6), na zona oeste de Macapá. O acidente aconteceu por volta das 5h40, em frente ao Bairro Marabaixo I.

Maick Franck Tavares era o o motorista de um Pálio, que ficou totalmente destruído após colidir com um caminhão-caçamba.

Segundo a polícia, ele teria saído do Bairro Marabaixo II e, ao tentar encurtar caminho, avançou cerca de 50 metros na contramão. Ao chegar no acesso à Rodovia Duca Serra, foi atingido violentamente pelo caminhão, que seguia no sentido Macapá-Santana.

Com o impacto, Tavares ficou preso às ferragens e, quando foi retirado pelos militares do Corpo de Bombeiros, já estava sem vida. A tenente Jeanne, do BPRE, confirmou a presença de uma placa indicando a proibição da manobra no local e informou que Maick Franck não possuía carteira de habilitação.

“Existe duas sinalizações aí, primeiramente a sinalização que diz que proíbe sentido único, seria na contramão, ele veio na contramão da via, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter conduzido seu veículo à esquerda, existe lá, retorno à esquerda, mas ele continuou, avançou essa placa e veio na contramão da via, e por ele não ser habilitado também, ele não conhece a sinalização do trânsito e, infelizmente, ocorreu esse acidente que veio a levar ele a óbito”, descreveu a tenente.

Segundo ela, a documentação do condutor do caminhão-caçamba e do veículo estão regulares. O teste do bafômetro também comprovou que ele não ingeriu bebida alcóolica antes de dirigir. Mesmo assim, o motorista foi apresentado à Polícia Civil do Amapá para prestar depoimento sobre o ocorrido.

“Não é o primeiro óbito, já teve um outro óbito, mas as pessoas às vezes não têm a consciência, elas querem encurtar, mas, infelizmente, pode ocorrer uma situação como a que aconteceu agora”, lamentou a policial Jeanne.