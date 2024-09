Motos furtadas do ‘curral’ do Detran foram anunciadas no Facebook

Veículos foram apreendidos nos Bairros Buritizal e Marabaixo, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi preso por receptação, e três motocicletas furtadas do pátio do Detran do Amapá foram apreendidas nesta quinta-feira (12), nos Bairros Buritizal e Marabaixo, em Macapá.

Os veículos estavam sendo anunciados no Facebook, mas a pessoa responsável pelas vendas ilícitas não foi localizada. A ação para tentar capturar o vendedor foi comandada pelo sargento Ribeiro, do 8º Batalhão da Polícia Militar.

O homem preso trabalha em um restaurante e, na casa onde mora, os policiais encontraram duas motos, uma CB 300 e uma Bros 125cc. Aos policiais, ele relatou ter sido atraído pelo anúncio e que pagou R$ 9,5 mil em espécie, afirmando que nunca tinha visto o vendedor, conhecido apenas como Lucas. A terceira moto furtada, uma Pop 100, foi encontrada na casa de Lucas, mas ele não estava no local.

O comprador, que é garçom, conversou com a reportagem do Portal SN. Ele se demonstrou ludibriado e lamentou o dinheiro perdido, pois vinha economizando para comprar transportes para ele e a esposa. Também ressaltou que foi engando pelo anúncio.

“Eu vi ele anunciando lá, que ele fazia recibo, que respaldava a pessoa, e eu acabei comprando, né? Eu consultei pra ver se tinha alguma instrução, alguma coisa, vi que não tinha e acabei comprando sem saber a procedência dela, e deu essa bronca toda, aí. Fomos no endereço dele, na casa dele, mas ele não se encontra mais lá. Eu estou aqui para resolver, né, não sabia da situação também. Dinheiro conquistado com muito suor meu e da minha esposa”, lamentou.

Os veículos foram levados para o Ciosp do Pacoval, e a Polícia Civil investiga como as três motocicletas foram subtraídas do pátio do Detran, já que estavam apreendidas por pendências documentais.

Os policiais chegaram aos veículos após informações repassadas pelo serviço de inteligência da PM.

“Ele quis colaborar. Mas, infelizmente, ele foi preso, porque é um crime de receptação. As motos foram compradas pela metade do preço”, argumentou o sargento Ribeiro. O diretor do Detran, Rorinaldo Gonçalves, informou que já trata do caso diretamente com a Polinter, delegacia especializada em furtos, roubos e fraudes de veículos.