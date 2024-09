Veja a análise de Marcos 13

No trabalho, dormir enquanto se deve vigiar é um grave erro. E é assim também na expectativa do retorno de Jesus, uma promessa que Ele próprio fez nos quatro primeiros livros do Evangelho, mas que também está espalhado em outros títulos ao longo da Bíblia. O cristão também precisa se manter acordado, alerta, como Jesus advertiu em Marcos 13. Tenha uma ótima semana de trabalho e estudos com o nosso Deus!