Na Escola AVT, Bope é aplaudido após prender assassino e entrega flores à mãe de aluno morto

Encontro foi marcado por emoção e agradecimentos. Estudantes homenagearam João Vítor e os policiais.

Por RODRIGO DIAS

A comunidade escolar da Escola Estadual Dr. Alexandre Vaz Tavares prestou, nesta quarta (11), uma homenagem emocionante à família de João Vitor Garcia Monteiro, estudante de 15 anos assassinado durante um assalto na segunda-feira (9), na Praça da Conceição, zona sul de Macapá, e aos policiais responsáveis pela prisão do suspeito que confessou o crime. A morte do jovem causou grande comoção no Amapá.

Os policiais da Companhia de Rotam do Batalhão de Operações Especiais (Bope) – representando todas as forças de segurança envolvidas no caso – foram aplaudidos por alunos, professores e funcionários da escola, onde João Vitor cursava o 1° ano do ensino médio. Durante o encontro com os familiares, os agentes entregaram um buquê de flores à mãe do adolescente.

“Ele prontamente confessou, e encontramos as roupas dele, além de celulares e a bicicleta, o que confirmou ainda mais o envolvimento no crime. Nos sensibilizamos com a família, os alunos, a escola. Sentimos a perda desse jovem promissor de 15 anos, porque muitos aqui também são pais e seres humanos. Não esperávamos receber homenagens, mas agradecemos muito e continuaremos trabalhando para servir e proteger a sociedade, sempre com o apoio da população”, comentou o capitão Alvarez, da Rotam.

Leilana Garcia, mãe de João Vitor, fez questão de agradecer pessoalmente a cada policial.

“Nada vai trazer a vida do meu filho de volta, mas estou grata e um pouco aliviada por terem prendido quem matou meu filho de forma brutal enquanto ele tentava defender as colegas. Esses policiais foram a fundo, não desistiram. Agradeço também a todos que o homenagearam. A justiça dos homens e de Deus será feita”, disse emocionada.

Na porta da sala de aula de João, foram colocadas cartas com mensagens de apoio à família e homenagens. Na área externa, balões brancos foram soltos em um gesto simbólico de pedido por paz. A iniciativa partiu de vários membros da escola.

“É uma homenagem ao João e aos policiais que deram tudo de si para encontrar o responsável por esse crime. A família de João, apesar de todo o sofrimento, se juntou a nós, amigos e até pessoas que não o conheciam, todos unidos para homenageá-lo”, disse Marcele Picanço, presidente do Grêmio Estudantil da AVT.

Durante a cerimônia, certificados de reconhecimento por serviços prestados foram entregues aos policiais, que também participaram de uma oração. Os agentes da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, responsáveis pela investigação, estiveram presentes no final da manhã para confortar a família.

Ailton Carvalho Sena, de 25 anos, que confessou o assassinato de João Vitor, passará por audiência de custódia na tarde desta quarta-feira (11).