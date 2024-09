O Expo Combat é uma iniciativa é da Sedel, que também está promovendo torneios em várias modalidades como o tênis de mesa e o queimadão

Da REDAÇÃO

No próximo domingo (8), último dia da Expofeira, acontece o 2º Expo Combat, o maior evento de MMA do Estado, e que reunirá atletas dos 16 municípios. A iniciativa é da Sedel, que também está promovendo eventos de vôlei de praia, basquete, futevôlei, beach tênis, tênis de mesa e até queimadão durante a Expofeira. O evento terá a participação de Raulian Paiva (Ex-UFC) e da lenda do MMA, Wanderlei Silva. Reportagem de Seles Nafes e Caio Lucas Silva.