‘Não recordo ter feito nada parecido no Norte’, diz Safadão a 100 mil pessoas na Expofeira

Por RODRIGO DIAS

Dono de hits como “Pega o Guanabara”, “Tu Tava na Revoada” e “Coração Machucado”, Wesley Safadão subiu ao palco da arena Rio Amazonas, na madrugada deste domingo (1°), na 53ª Expofeira do Amapá.

Segundo a organização, o show reuniu mais de 100 mil pessoas. A informação foi repassada no palco pelo apresentador.

O cantor nordestino, que expandiu o ritmo contagiante do forró eletrônico por todo Brasil, agradeceu a presença da multidão, que fez coro nos maiores sucessos do artista.

“Não vou mentir pra vocês, hoje em dia a gente tem a oportunidade, graças a Deus, de participar de grandes eventos pelo Brasil inteiro. Mas eu acredito que é a primeira vez que eu participo de um evento dessa magnitude aqui nessa região do nosso país. Obrigado a quem saiu de sua casa”, disse.

“A minha mente tá um pouco esquecida nos últimos anos, já fiz muitos shows em Macapá, mas eu não me recordo de ter feito nada parecido do que estou vendo aqui”, acrescentou.

Oliveira levou o filho Arthur de 7 anos que é apaixonado pelo cantor. Com outros familiares, os dois saíram do Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, para prestigiar o artista.

“Viemos de ônibus. Coloquei os dados (endereço, nome) no crachá. Como ele (filho) gosta fizemos esse esforço. Estamos bem na frente pra ele ver o artista de perto”, comentou o motorista.

O menino dançou e cantou várias músicas sentado no ombro do pai.

“Minha primeira vez na Expofeira, tá muito bacana. Gostei muito, principalmente do show”, detalhou o garoto.

Quem também fez a festa foram os vendedores. Lúcio Silva é de Manaus e mora no Pará. Ele viaja o Brasil vendendo copos e óculos personalizados. O trabalhador chegou no Amapá.

“Cheguei no Amapá na sexta-feira. Estou trabalhando com isso há 20 anos. É uma oportunidade para mostrar nossos produtos e as pessoas podem comprar para ficar com essa lembrança. A ideia é vender o máximo, quando tá bom de venda eu vendo até 100 copos, quando tá fraco vendo uns 50”, explicou.