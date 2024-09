“Não somos amantes, somos namorados”, diz jovem que viralizou após aparecer em telão

Ao perceberem que estavam na mira da câmera, a moça deu aquele sorriso de quem não sabia onde se esconder, enquanto o rapaz preferiu sumir da cena.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A “Câmera do Beijo” é uma tradição na NBA, nos Estados Unidos. Assim que um casal aparece no telão, é hora do beijo e da festa para a plateia. No Brasil, essa brincadeira também rola nos rodeios, mas durante a Expofeira do Amapá, a situação tomou um rumo curioso que rapidamente caiu nas graças da internet.

Um casal que apareceu no telão e protagonizou um show à parte. Ao perceberem que estavam na mira da câmera, a moça deu aquele sorriso de quem não sabia onde se esconder, enquanto o rapaz preferiu sumir da cena. Ele se afastou e se abaixou, o que abriu espaço para as mentes mais férteis da fofoca.

O locutor, claro, não deixou barato e soltou uma piada:

“O casal que aparece na tela tem que dar beijo de novela… cadê? O ‘caboco’ sumiu… aí tem rolo!”, brincou.

Depois da repercussão, Pâmela Valente, a protagonista do episódio, resolveu esclarecer a história nas redes sociais.

“Não somos amantes, nada disso, somos namorados. Esclarecendo os comentários e dúvidas maldosas: tem gente que já cria conclusões de uma história nada a ver”, destacou Pâmela.

Assista ao vídeo: