No clássico do porto, Independente bate Santana pelo Amapazão Sub-20

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Em jogo válido pelo Campeonato Amapaense de Futebol Sub-20, o Independente Esporte Clube (IEC) venceu o Santana Esporte Clube (SEC) por 4 a 1, no clássico conhecido como “Clássico do Porto”, já que ambas as equipes são da cidade portuária de Santana. A partida ocorreu nesta quinta-feira (5), no Estádio Augusto Antunes, na região metropolitana de Macapá.

Sob forte sol, as equipes entraram em campo prometendo um jogo emocionante. Nos primeiros minutos, o equilíbrio marcou as disputas, com a maioria das jogadas concentradas no meio de campo. Algumas jogadas mais ríspidas levaram o árbitro a assinalar várias faltas. Ainda no primeiro tempo, o Santana desperdiçou uma grande chance de abrir o placar. Já o Independente, com Vini, aproveitou a oportunidade e marcou o primeiro gol. O “Carcará” dominou a posse de bola e, logo na sequência, Cleitinho ampliou, encerrando a primeira etapa em 2 a 0.

No segundo tempo, o “Canário” voltou com disposição para tentar reverter o placar, mas encontrou dificuldades para finalizar. O Independente, em um contra-ataque rápido, viu Pirigol marcar o terceiro gol. O Santana não se deu por vencido e pressionou. Em uma disputa de bola, o goleiro do Independente colidiu com um atacante, resultando em um pênalti, que foi convertido. Ainda assim, o “Carcará” conseguiu marcar o quarto gol em outro pênalti, novamente cobrado por Pirigol, definindo o placar final.

“Fizemos um bom jogo, o que nos coloca na briga pela liderança da tabela. Sabemos que não ganhamos nada ainda, então vamos continuar focados no nosso objetivo. Foi uma partida difícil, afinal, é um clássico. Agora vamos comemorar um pouco, pois merecemos”, declarou o técnico do IEC, Isac Pinheiro.

Por outro lado, o meio-campista do Santana, Henrique Medeiros, lamentou o resultado e afirmou que a partida poderia ter tomado outro rumo.

“Infelizmente, o jogo não foi como esperávamos. Tentamos impor nosso ritmo, mas não conseguimos. Tivemos uma ou duas chances de gol e não aproveitamos. Agora é voltar aos treinos e focar no próximo confronto”, finalizou.

Com a vitória, o Independente alcançou 6 pontos na chave A, enquanto o Santana sofreu sua segunda derrota e ainda não pontuou.