Nova ‘Praça Cívica’ de Santana será entregue nesta sexta, 27

Espaço localizado no município, a 17 km de Macapá, possui grande simbolismo histórico para a população

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A tão aguardada reinauguração da Praça Cívica Francisco Corrêa Nobre, em Santana, município a 17 km de Macapá, está prevista para ocorrer nesta sexta-feira (27). O espaço, que carrega um forte simbolismo histórico, é conhecido por suas estátuas de uma cobra grande — em alusão à lenda da cobra Sofia, parte da cultura local — e de um peixe, referência à pesca, um dos pilares da economia santanense.

A construção da nova praça, iniciada em julho de 2022, tinha como prazo original de conclusão janeiro de 2023. O espaço revitalizado contará com oito pontos comerciais (lanchonetes), quatro banheiros — sendo dois adaptados para Pessoas com Deficiência (PcD) — além de uma concha acústica para eventos culturais, dois quiosques, dois playgrounds, incluindo um trenzinho em homenagem à Estrada de Ferro do Amapá, e um chafariz. A praça também recebeu nova pintura e paisagismo.

“Eu gostei muito. Acho que Santana sentia muita falta da sua principal praça, que ficou fechada por esses anos. Pelo que consegui ver do lado de fora, está tudo muito bonito, iluminado e com espaços amplos. Fico muito feliz pelo resgate desse local, que tem um grande significado para nós santanenses, como é o meu caso. Eu sempre lutei pelas nossas coisas, e pelo que vi, está muito bonita”, disse a professora Maria Lourdes.

Para a revitalização, foram investidos R$ 1.218.035,43, provenientes de emenda parlamentar de Randolfe Rodrigues (PT), com contrapartidas e aditivos da Prefeitura de Santana. O espaço oferecerá uma área de lazer e entretenimento para os moradores, além de fomentar a economia local com a presença de ambulantes.

O vendedor de batata frita Augusto Santos destacou a importância de um espaço adequado para trabalhar dignamente.

“A gente foi colocado num espaço que não era o mais adequado, mas esperamos com paciência. Já houve reuniões sobre onde ficaremos, e estou tranquilo em dizer que será bem melhor. Espero que todos possamos zelar pela praça, que era muito aguardada”, afirmou.

A solenidade de reinauguração está prevista para começar às 17h, no horário local.