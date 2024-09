Novata desbanca favoritas e é eleita Rainha da 53ª Expofeira

Rosinha foi produzida pela própria família. Ela representou a Secretaria de Estado da Educação do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

Com a temática “Do mágico mundo do circo à perigosa arena dos peões: a Rainha da Expofeira do Amapá no palco das emoções”, a jovem Maria Rosa, representante da Secretaria de Estado da Educação (Seed), superou outras 11 candidatas (mais experientes em concursos) e foi eleita Rainha da 53ª Expofeira Agropecuária do Amapá.

Rosinha, como é carinhosamente conhecida, venceu rivais como Jéssica Pacheco (Miss Amapá 2017), Valéria Santos (musa do Carnaval) e Maiane Nunes (Garota Junina do Amapá).

Vestindo um traje nas cores branca, vermelha e azul, Maria Rosa, de 23 anos, homenageou a origem dos palhaços nos rodeios do final do século XIX. Sua apresentação, repleta de criatividade e técnica, encantou tanto os jurados quanto o público.

Rosinha foi produzida pela própria família, conhecida por sua experiência em arte e cultura no estado. Sua mãe, Arnanda Oliveira, e o tio DKassio foram eleitos os melhores coreógrafos do concurso.

“Não foi fácil, recebi o convite há dois meses e tive cerca de um mês de ensaio. Com a proximidade do evento, tudo foi ficando mais intenso. Estou extremamente feliz e grata, principalmente por ter minha mãe ao meu lado. A ficha ainda não caiu, é algo único. Fiz licenciatura em teatro, então a arte é muito importante para mim. Obrigada à minha família por tudo. Agora, sou a Rainha da maior feira de negócios do Norte”, comentou Maria Rosa.

Além de reinar como soberana do evento, Maria Rosa recebeu o prêmio de R$ 10 mil. A primeira princesa foi Maiane Nunes, representante da Floricultura Empório das Flores, e a segunda princesa foi Mickaelly Medeiros, da Franquia Mundo Verde. Elas receberam R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. As três participarão de compromissos durante os próximos dias da Expofeira 2024.

O título de melhor maquiador ficou com Hamor Jacob (da candidata Mickaelly Medeiros) e o de melhor estilista com Márcio Rodrigues (de Samylla Aguiar).

“O concurso foi lindo. As meninas deram um show de beleza e coreografia. Fizemos de tudo para manter a lisura do evento, e agora reinará a que melhor cumpriu os quesitos. Quem ganha com isso é o evento, e, claro, o público”, disse Junior Beltrão, coordenador do evento.