Chegamos ao capítulo 10 de Marcos

O encontro entre Jesus e o jovem rico gerou um dos diálogos mais conhecidos da Bíblia. Veja análise dessa história em Marcos 10, que tem várias interpretações sobre a analogia usada pelo Messias sobre ser mais fácil “um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no Reino de Deus”. O que é impossível para o homem, é fácil para Deus! Esse é o verdadeiro sentido. Acompanhe e tenha uma ótima sexta-feira (6) com o nosso Senhor Jesus!