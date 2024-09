Lucas 5

Persona non grata é uma expressão diplomática para representantes de outros países que não são amistosos. Em Lucas 5, encontramos Jesus chamando personas non gratas, ou seja, os excluídos. Neste caso, o Salvador chamou Matheus que era um cobrador de impostos, um posto extremamente detestado pelos judeus. Tenha uma ótima terça-feira (17) com nosso Deus!