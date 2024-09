Lucas 14

Jesus ensinou até sobre etiqueta social. Isso mesmo. Em Lucas 14, ele usou como exemplo ilustrativo o convidado de uma festa que, ao chegar no local do evento, procura logo o melhor lugar. Veja porque isso é errado e o que esse comportamento tem a ver até com a salvação. Tenha uma ótima quinta-feira (26) com o nosso Deus!!!