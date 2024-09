Oficial condenado por estupro de criança é demitido do CBM

O agora ex-capitão do Corpo de Bombeiros do Amapá, Josué Lima, de 44 anos, chegou a ser preso duas vezes durante as investigações

Por SELES NAFES

O oficial do Corpo de Bombeiros do Amapá condenado por estupro de uma menina no município de Santana, cidade a 17 km de Macapá, foi demitido da corporação. O decreto, assinado pelo governador Clécio Luís (SD), foi publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 12 de setembro.

O ato de demissão “ex-officio” segue um protocolo gerado a partir do processo e da condenação, em 2021, do capitão Josué Rodrigues Lima. O decreto seguiu parecer jurídico da PGE, baseado no Estatuto dos Militares do Amapá, e determina que a “Diretoria de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá efetivará o presente desligamento do serviço ativo”.

No dia 25 de dezembro de 2020, o oficial foi preso em flagrante pela Polícia Civil, pelo estupro de uma menina de 12 anos. A vítima, que é filha de uma prima de Josué Lima, dormiu na casa dele após a ceia de Natal em família.

No dia seguinte, a menina contou à mãe o que havia acontecido e a polícia foi acionada. Um exame comprovou a conjunção carnal.

Na audiência de custódia, o então capital foi solto para responder ao processo em liberdade, mas, no dia 31 de dezembro, voltou a ser preso, desta vez preventivamente. Ele foi acusado de tentar atrapalhar as investigações.

A mãe da menina procurou a polícia para informar que familiares dele estavam tentando marcar um encontro com ela e a criança para “conversar”.

Em novembro de 2021, o capitão foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, e está recorrendo em liberdade.