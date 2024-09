Ônibus antigo e sem freio invade padaria e por pouco não causa tragédia

Acidente ocorreu no Bairro Jardim Felicidade, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um ônibus com passageiros invadiu uma panificadora na manhã desta terça-feira (24), no Bairro Jardim Felicidade 2, na zona norte de Macapá. O incidente ocorreu por volta de 7h30 no cruzamento da Avenida Ana Maria Gomes com a Rua Clodoaldo da Silva Martins.

De acordo com Maiko Silva Azevedo, filho da dona da padaria, houve pânico no momento do acidente. Havia clientes e funcionários no local, além dos passageiros do ônibus que faz a linha Novo Horizonte e São Camilo.

Os passageiros relataram que o coletivo apresentava falhas no freio desde o Novo Horizonte, mas o condutor seguiu viagem assim mesmo. “O ônibus já tinha perdido o freio e vinha dando problema. Tinha muita gente aí, um cara tomando café do lado. Todo mundo estava sentado, e nós tiramos as mesas do caminho. Foi um desespero”, afirmou Maiko.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O cruzamento é conhecido por vários acidentes. A numeração na lateral do ônibus indica que o veículo foi fabricado em 2012.

“É triste ter que andar em um ônibus assim, sucateado. Penso nas famílias que costumam tomar café aqui de manhã. É uma falta de responsabilidade, parabéns à prefeitura de Macapá por colocar esses ônibus na rua”, desabafou Maiko. O local é marcado por acidentes frequentes, sem sinalização adequada, apenas uma placa de “PARE”.