Candidato à Câmara de Macapá pelo União Brasil foi até o Ceará conhecer o sistema 'Bora de Graça', e aposta que a prefeitura poderá implantá-lo

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A tarifa zero nos ônibus urbanos parece impossível para alguns, mas em 136 cidades brasileiras esse modelo é um sucesso, como na cidade de Caucaia (CE). município parecido com Macapá até na quantidade de moradores. Por isso, o presidente licenciado do Sebrae e candidato a vereador pelo União Brasil, foi até lá para entender como foi possível vencer esse problema que virou um dos principais temas da campanha eleitoral deste ano.