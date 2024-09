Paciente com AVC é operado no HE após implantação de neurocirurgia 24h

Paciente de 39 anos foi um dos primeiros a ser atendido pelo serviço que conta com equipamentos e seis médicos cirurgiões

Compartilhamentos

da REDAÇÃO

Depois de passar por uma profunda reforma e modernização, o atual Hospital de Emergência de Macapá iniciou o serviço de neurocirurgia 24h. O objetivo é tratar pacientes com aneurismas, tumores, hidrocefalia e traumatismos causados por acidentes, por exemplo.

No primeiro dia de procedimentos (ontem, 2), três cirurgias foram realizadas, entre elas de um paciente de 39 anos que deu entrada com um quadro AVC hemorrágico.

Com o início do serviço, que tem seis médicos cirurgiões nas escalas de plantão de emergência, os pacientes não precisam mais ser transferidos para o Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal).

“Nós corríamos contra o tempo quando algum paciente dava entrada no hospital precisando de neurocirurgia, porque primeiro prestamos o primeiro atendimento, estabilizamos esse paciente, para que ele consiga aguardar pelo procedimento. Com a cirurgia realizada no próprio hospital, nós, além de diminuirmos esse tempo de espera, damos mais chance de vida, podendo diminuir possíveis sequelas”, informou o diretor do HE, Emano Martins.

A Sesa informou que, além dos profissionais, o HE terá garantidos equipamentos e insumos para as cirurgias.

No fim de agosto, a gestão Clécio inaugurou em Porto Grande o Hospital Regional com urgência, emergência e ambulatório para atender cinco municípios, o que deve reduzir a demanda do interior dirigida ao HE.