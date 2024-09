Pacuí é conectada à internet e telefonia: ‘mundo de oportunidades’, diz Davi

Senador trabalhou por três anos para que a cobertura se tornasse realidade no Distrito

Os problemas de comunicação de São Joaquim do Pacuí, o maior distrito rural de Macapá, terminaram com a efetivação ontem (13) dos serviços de telefonia e internet operados pela Claro. A chegada da empresa ocorreu três anos depois de muito diálogo entre o senador Davi Alcolumbre (União), representantes da Claro e o governo do Amapá.

O início da operação foi marcado por uma solenidade que atraiu uma multidão. Além do Pacuí, comunidades no raio de até 2,5 km são alcançadas pelo sinal, como o Balneário São Raimundo do Pacuí, Balneário de Liberdade do Pacuí e a Escola Família Agrícola do Pacuí.

“Nós estamos falando de mais autonomia para os moradores, mais comunicação entre as pessoas, mais acesso à informação sobre o Brasil e ao redor do mundo. Sem falar no reflexo desta cobertura para a economia do Distrito já que a tecnologia abre portas para serviços prestados no comércio, educação, saúde, entretenimento, entre tantos outros setores”, resumiu Davi.

A empresa se comprometeu a instalar, até maio de 2025, antenas 5G na mesma torre. O serviço também chegará às comunidades de Tracajatuba e Garimpo de São Tomé até o fim do ano que vem.

Diálogo e licenciamento

Não foi fácil para a empresa se instalar. As tratativas começaram em 2021. No ano seguinte, a prefeitura de Macapá informou à Claro que estava “impossibilitada de expedir licenças de instalação e funcionamento de antenas” em virtude de uma decisão judicial liminar de setembro de 2020.

Depois de dois anos de interlocução do senador com o Ministério Público, autor da ação, a questão judicial foi resolvida.

O vice-presidente de Relações Institucionais da Claro, Fábio Andrade, esteve ontem na solenidade.

“Além do trabalho do senador Davi, a implantação da cobertura móvel não seria possível se o investimento financeiro feito pela Claro em 2021 (alocação de pessoal, estudos técnicos, mobilização de equipes para instalação de equipamentos e manutenção da torre, trâmites de licenciamento e fiscalização, pagamento de taxas, realização de testes, entre outros) não tivesse sido mantido em 2022 e 2023”, disse ele.