Pai é condenado por abusar da filha de 9 anos; traumatizada, vítima se mutilou

Caso ocorreu em Macapá, mas o estuprador estava morando escondido em Tartarugalzinho, a 230 km do local do crime.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Civil do Amapá após ter sido condenado por um crime bárbaro e atroz contra a sua própria filha, quando ela tinha apenas 9 anos. Os abusos resultaram em sérios danos psicológicos à criança, que, traumatizada, tentou por diversas vezes tirar a própria vida e se automutilou.

Segundo o delegado Alan Moutinho, titular da 8ª DP, a prisão ocorreu na última quarta-feira (18), no município de Tartarugalzinho, a 230 km do local do crime, Macapá. O caso foi denunciado pela mãe da vítima, no ano de 2018.

“Os abusos foram descobertos quando o irmão da vítima indagou sua mãe sobre o motivo do pai deles ficar sem roupa na frente de sua irmã e dormir desse jeito com a mesma. Diante disso, a mãe questionou a vítima, a qual informou que o seu pai lhe obrigava a praticar sexo oral nele”, revelou o delegado.

Diante da falta de amparo, a mãe da vítima não noticiou de imediato o ocorrido à polícia. Contudo, em novembro de 2018, devido ao grande sofrimento da menina, que tentou suicídio e se automutilou, a genitora decidiu procurar as autoridades.

O homem preso, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), para iniciar o cumprimento da pena de 12 anos, em regime fechado.

A vítima, hoje adolescente, prossegue em tratamento psicológico.