Para ver Luan Santana de perto, fã chegou às 7h30 na Expofeira

Fãs enfrentaram horas de calor para garantir lugar perto do palco.

Por RODRIGO DIAS

Marcela Souza, de 38 anos, saiu de Laranjal do Jari, no sul do estado, em busca de um sonho: assistir de perto ao show de Luan Santana na Expofeira do Amapá 2024. Autônoma, ela organizou um cronograma e enfrentou cinco horas de viagem até Macapá.

Na capital, logo nas primeiras horas da manhã, às 6h30, a fã seguiu para o Parque de Exposições da Fazendinha, chegando impressionantes 15 horas antes do cantor sertanejo subir ao palco.

“Cheguei às 7h30 da manhã desta quarta-feira aqui nas redondezas da arena, porque é muito importante para mim. O Luan representa muita coisa. No passado, passei por momentos difíceis, e as músicas dele foram o que levantou minha autoestima. Além disso, por influência da minha sobrinha, a gente ama muito o Luan Santana. Vale super a pena esse esforço, é gratificante e não tem preço”, contou Marcela.

Outros fãs e a equipe de produção do evento ajudaram-na com água e alimentos.

“Fui muito bem tratada aqui, e estou muito grata por esse momento”, concluiu.

Outra fã que chegou antecipadamente foi Alana Sanda. A maquiadora e designer de sobrancelhas chegou ao local às 13h.

“Sou de Macapá, do bairro Santa Rita. Sou fã desde 2009, quando eu tinha 11 anos e ele lançou ‘Meteoro’. Este é meu terceiro show, afinal, o Luan Santana é um artista maravilhoso, com um talento surreal. Costumo dizer que ele é atemporal, nunca sai de moda. Queria vê-lo de perto, por isso vim cedo com minha amiga Laisa Santos”, disse Alana.

À noite, as fãs continuavam firmes e fortes, e quando Luan subiu ao palco, a arena Rio Amazonas estava lotada. O cantor entoou seus maiores sucessos, como “Meteoro”, “Tudo o Que Você Quiser”, “Nega” e “Te Esperando”.

Luan, que marcou gerações e segue conquistando fãs por onde passa, era uma das atrações mais aguardadas pelo público amapaense na maior feira de negócios do estado. Além dele, o palco principal do evento já recebeu artistas como Bruno & Marrone, Wesley Safadão, Pabllo Vittar, Dubdogz, Eyshila & Som e Louvor, Dilsinho e Péricles.