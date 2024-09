A candidata do PSDB a prefeitura de Macapá encerrou a rodada de entrevistas do Portal SN

Sem a participação do prefeito Dr Furlan (MDB), a ex-deputada federal Patrícia Ferraz (PSDB) encerrou, nesta sexta-feira (20), a rodada de entrevistas do Portal SN com os candidatos a prefeito de Macapá. Dos 8 nomes na disputa, sete explicaram propostas e avaliaram a situação da capital. Patrícia lamentou a situação econômica da prefeitura, mas disse que é viável tocar um projeto que ela tem defendido para organizar a cidade: o Lote Legal.