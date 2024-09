Candidato a prefeito de Macapá pelo Psol foi o 5º entrevistado na rodada do Portal SN

Do EDITOR

O candidato do Psol a prefeito de Macapá, Paulo Lemos, criticou a falta de diálogo do prefeito Dr Furlan (MDB) com o governo do Estado e até com o governo federal. Paulo foi o quinto entrevistado da rodada que o Portal SN está fazendo com os candidatos à prefeitura. Com exceção do atual prefeito, todos os candidatos estão participando com análises e propostas. Entrevista concedida a Seles Nafes e Caio Lucas Silva.