Pela luta por vacinas, Dorinaldo é homenageado com a medalha Oswaldo Cruz

Da REDAÇÃO

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) foi o primeiro parlamentar do Amapá a receber a medalha de mérito Oswaldo Cruz, na categoria ouro, a mais alta comenda em saúde do Brasil.

O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União e premia 22 cidadãos brasileiros, além de 10 associações com expressivas contribuições à saúde no país.

Ao lado de personalidades como a apresentadora Xuxa Meneghel, da ginasta Daiane dos Santos, do biológo Átila Iamarino e entidades como Unicef e Opas, o parlamentar amapaense esteve entre figuras públicas às quais Lula concedeu a medalha, nesta quarta-feira (4).

Malafaia destacou que sua trajetória, desde os tempos de estudante de enfermagem até a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina, foi fundamental para essa conquista, especialmente no contexto da saúde na Amazônia.

“Foi a luta pela vacina, mas não só. Cada parte da nossa trajetória, desde quando era um estudante de enfermagem e a luta pela saúde pública até nossa criação da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina, conta para tudo isso. E é uma luta ligada 100% ao Amapá, uma visão de saúde na Amazônia que carregamos. Fico honrado e feliz de saber, por exemplo, que há médicos nesse exato momento atendendo a população brasileira e amapaense nos mais distintos cantos e que isso contou com nossa ajuda”, declarou Malafaia.

A medalha Oswaldo Cruz foi criada em 1970, com o nome do médico sanitarista e fundador da saúde pública brasileira. A condecoração é dividida em três graus: ouro, prata e bronze.