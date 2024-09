Pesquisa aponta liderança de Alan Tratalyx na corrida eleitoral em Calçoene

O atual prefeito Toinho Garimpeiro aparece com 29,5%, seguida por Gracilene Barros com 28,7%

Por SELES NAFES

De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto F5, entre 18 e 20 de setembro, Alan Tratalyx lidera a disputa pela prefeitura de Calçoene, com 33,4% das intenções de voto. O resultado é da pesquisa estimulada, quando os nomes da disputa são apresentados ao eleitor.

Ainda na estimulada, o atual prefeito, Toinho Garimpeiro (PSD), aparece com 29,5%, e Gracilene Barros (MDB) vem logo atrás com 28,7%. A pesquisa entrevistou 369 eleitores e tem uma margem de erro de 4,9 pontos percentuais.

Além dos números de intenção de voto, a pesquisa revelou que 78,3% dos eleitores consideram seus votos definitivos, enquanto 18,7% ainda podem mudar de opinião até o dia da eleição.

Em quem não votariam

No quesito rejeição, Gracilene Barros lidera com 27,3%, seguida por Toinho Garimpeiro com 23,6% e Alan Tratalyx com 22,5%.

Isso sugere que, embora a disputa esteja acirrada, a rejeição dos candidatos também será um fator crucial para o desfecho da eleição.

A gestão atual de Toinho Garimpeiro enfrenta uma divisão entre os eleitores, com 46,3% aprovando sua administração e 45,3% desaprovando. Já 8,4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

Expectativa de vitória

O relatório também indica que 31,4% dos eleitores acreditam que Alan Tratalyx será o próximo prefeito, enquanto 29,8% apostam na reeleição de Toinho Garimpeiro, e 20,6% acreditam que Gracilene Barros tem chances de vencer.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá sob o número AP-07379/2024, com um nível de confiança de 95%.