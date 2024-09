Pesquisa F 5 em Amapá: Kelly lidera com 48,5%

Candidata a prefeita de Amapá, Kelly (azul) é vereadora. Segundo colocado na pesquisa é Dejaci Collares, com 34,4%

Por SELES NAFES

O Instituto F5 divulgou neste sábado (14) mais uma pesquisa nas eleições municipais deste ano, desta vez no município de Amapá, a 310 km de Macapá. O levantamento mostra a liderança da vereadora Kelly Lobato (União), com 48,5% das intenções de votos, seguida de Dejaci Collares (MDB), com 34,4%.

Três candidatos concorrem à sucessão de Carlos Sampaio (União), que está encerrando o segundo mandato. O terceiro colocado na pesquisa é Ozeas Maciel (PP), com 6,8%. Esses são os dados da pesquisa estimulada, quando nomes são apresentados ao eleitor.

Na pesquisa espontânea, quando não são citados nomes, o cenário é parecido. Kelly Lobato lidera com 43,5%, contra 30,2% de Dejaci. Ozeas aparece com 6,2% das intenções.

O instituto ouviu 308 moradores do município de Amapá, entre os dias 9 e 12 de setembro de forma presencial, e registrou a pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá sob o número AP 05570/2024.

Rejeição e governo

A pesquisa mediu a avaliação da população sobre o governo de Carlos Sampaio. Entre ótimo (33,8%), bom (26,3%) e regular (28,9%) o prefeito tem 89% de aprovação. Ruim e péssimo somam cerca de 10%.

O instituto ainda mediu o chamado ‘voto consolidado’, que é quando o eleitor tem menos possibilidade de mudar de opinião na urna. Do total, 75,3% disseram que a decisão é definitiva, e 18,5% declararam que ainda podem mudar de voto.

A maior rejeição é de Ozeas Maciel, com 32,2%. Kelly Lobato (20,1%) e Dejaci (17,5%) têm as menores rejeições.