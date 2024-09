Pesquisa F5: Em Pedra Branca, Marcelo lidera com 69%, Wilson tem 21,4%

Marcelo é o atual vice-prefeito. Empresa ouviu 309 moradores presencialmente, entre os dias 6 e 10 de setembro, registrando a pesquisa no TRE

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Instituto F5 divulgou nesta quinta-feira (12) mais uma pesquisa de intenção de votos nas eleições municipais do Amapá, desta vez em Pedra Branca do Amapari, cidade a 180 km de Macapá. O atual vice-prefeito Marcelo Pantoja (União), apoiado pela prefeita Beth Pelaes (União), aparece com 69,5% de preferência do eleitorado para ser o novo prefeito, contra 21,4% do Irmão Wilson (PRD).

Os dados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor na entrevista. Não sabem ou não responderam somam 11,7%.

Na pesquisa espontânea, os resultados são parecidos e mantém a distância entre os dois. Marcelo tem 67% contra 19,4% de Irmão Wilson.

O instituto registrou a pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) sob o número AP-09024/2024.

Foram realizadas 309 entrevistas presenciais em Pedra Branca, entre os dias 6 e 10 de setembro, com margem de erro de 5% para mais ou menos, e nível de confiança de 95%.

Rejeição

O instituto também perguntou aos 309 entrevistados em quem não votaria de forma alguma, a chamada “rejeição”. Entre os dois, Irmão Wilson ficou com 66% contra 18,8% de Marcelo Pantoja. Mais de 15% não quiseram opinar.

De acordo com o TRE, a quantidade eleitores em Pedra Branca do Amapari é de 11.087 pessoas aptas a votar no dia 6 de outubro.