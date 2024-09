Pesquisa inédita revela clima de otimismo com a economia do AP

Durante dois dias, instituto entrevistou 728 visitantes na Expofeira sobre atividades econômicas; veja o resultado

Da REDAÇÃO

Uma pesquisa inédita realizada pelo Instituto Opinião durante a Expofeira, revela a percepção da população com o bom momento vivido na economia do Amapá. Do total de entrevistados, 66% consideraram que o estado atravessa uma ótima fase, e 87% avaliaram que vai melhorar ainda mais.

A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 8 de setembro com 728 visitantes acima de 16 anos, sendo 55% mulheres e 45% homens, com margem de erro de 4% e confiabilidade de 95%.

Do total, 90,9% consideraram que a Expofeira é muito importante e 92% que o evento de negócios é um mecanismo de oportunidades.

Os entrevistados foram questionados sobre o que eles avaliavam que era mais importante na Expofeira. Cerca de 32% responderam que o evento como um todo é importante.

44,5% dos entrevistados acharam a Expofeira ótima

37,7% que avaliaram como boa

55,1% acharam melhor que 2023

61% destacaram Produtos Alimentícios e Gastronomia como pontos fortes

16% Agricultura e Pecuária

39% acharam ótimos os tipos de empresas e negócios expostos

7,2% destacaram os negócios envolvendo o açaí e o café

4,3% energia solar