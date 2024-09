Petróleo: AGU derruba argumento do Ibama para não emitir licenciamento no Amapá

Parecer da Advocacia Geral da União diz que instituto não pode avaliar licenciamento do aeroporto de Oiapoque

Por SELES NAFES

Um dos principais argumentos do Ibama para indeferir o licenciamento da Petrobrás no Amapá acaba de cair por terra. A Advocacia Geral da União (AGU) emitiu parecer afirmando que o instituto não tem prerrogativa jurídica para avaliar o licenciamento ambiental do Aeroporto de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, na fronteira com a Guiana Francesa.

Ao indeferir o primeiro pedido de licenciamento, em maio de 2023, o Ibama alegou fragilidade no plano de contingenciamento em caso de acidentes e que haveria impacto em comunidades indígenas com os sobrevoos de aeronaves entre o aeroporto e o local de exploração, que fica a 170 km de Oiapoque e a 550 km da foz do rio Amazonas.

A Petrobrás tenta permissão para perfurar um poço de sondagem a 2,8 mil metros de profundidade, na mesma faixa geológica onde a Guiana já explora petróleo há mais de dois anos.

O parecer diz que “não constitui fundamentação adequada para análise do pedido de reconsideração do licenciamento do bloco FZAM-59 a verificação de impacto do tráfego aéreo do Aeroporto de Oiapoque (AP) sobre as comunidades indígenas do entorno do aeródromo”.

A AGU afirma que a competência para licenciar deve ser concentrada e operacionalizada por um único ente federado, (estado, município ou União), e que o aeroporto já está licenciado pelo Estado do Amapá. Essa ponderação sobre possível impacto foi gerada pela Funai, depois de provocação feita pelo Ibama.

O governo do Amapá e o próprio governo federal acreditam que haverá um posicionamento definitivo sobre a celeuma até o fim do ano.