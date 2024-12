PF captura subsecretário da prefeitura de Macapá ligado à facção

Jeisa estava escondido em uma propriedade rural, segundo fontes que acompanham a investigação

Por LEONARDO MELO

A Polícia Federal prendeu na noite desta sexta-feira (20), Jesaias Silva e Silva, conhecido como “Jeisa”, atual subsecretário da Zeladoria Urbana da prefeitura de Macapá. Jeisa, que estava foragido, foi capturado em uma área rural da capital, segundo fontes que acompanham a investigação.

Ele é um dos principais alvos da Operação Herodes, que investiga a atuação de uma facção criminosa no financiamento de campanhas eleitorais em Macapá.

Nomeado em março do ano passado para o cargo de subsecretário para atuar como uma espécie de subprefeito na zona norte, Jeisa é acusado de ter conexões diretas com esse grupo, que estaria financiando a campanha de Luanderson Alves, o “Caçula”, candidato a vereador no grupo do atual prefeito Dr Furlan (MDB). Caçula continua foragido.

Os dois tiveram as prisões preventivas decretadas pelo juiz Diego Araújo, da 2ª Zona Eleitoral de Macapá, a pedido da Polícia Federal, para garantia da ordem pública. Jeisa responde por participação em organização criminosa, e Caçula por tráfico, compra de votos e organização criminosa.

A PF acredita que o grupo criminoso vinha se expandindo na capital do Amapá, utilizando eleições municipais como uma estratégia para ganhar poder. Para isso, estaria ameaçando moradores do Conjunto Macapaba, onde moram mais de 25 mil pessoas, a votar em Caçula para a Câmara Municipal de Macapá.

A prisão de Jeisa ocorre em um momento delicado para a política local, pois ele fazia parte da equipe de gestão do atual prefeito, Dr. Furlan, que busca a reeleição.

A Prefeitura de Macapá ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.