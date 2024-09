PF procura subsecretário da prefeitura e candidato acusados de ligação com facção

O subsecretário de Zeladoria da Prefeitura de Macapá Jesaias Silva, e o candidato a vereador Luanderson Alves, o Caçula, estão com as prisões decretadas

Por LEONARDO MELO

Os principais alvos da Polícia Federal na Operação Herodes, que investiga o financiamento de uma campanha eleitoral com dinheiro de uma facção do Amapá, estão foragidos. Um deles, Luanderson de Oliveira Alves, o ‘Caçula’, é candidato a vereador no grupo do prefeito Dr Furlan (MDB). O outro procurado é o subsecretário da Zeladoria Urbana da Prefeitura de Macapá, Jesaias Silva da Silva.

A prisão deles foi decretada para garantia da ordem pública pelo juiz Diego Moura, da 2ª Zona Eleitoral de Macapá, a pedido da Polícia Federal.

Caçula responde pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e compra de votos. Já o subsecretário de Zeladoria Urbana, conhecido como “Jesa”, é acusado de participação em organização criminosa.

Jesa foi nomeado pelo prefeito no dia 31 de março do ano passado para atuar como uma espécie de subprefeito na zona norte. No entanto, fontes da investigação afirmam que ele coleciona 74 processos na justiça.

A Operação Herodes, deflagrada na manhã desta sexta-feira (20), cumpriu 17 mandados de busca e apreensão, e seis de prisão preventiva, em Macapá e Santana. Os endereços de Jesa e Caçula estão entre os mandados, mas eles ainda não foram localizados.

A PF investiga relatos de ameaças a moradores do Macapaba, residencial popular na zona norte de Macapá, para que votassem no candidato apoiado pelo grupo criminoso.

Mais cedo, a PF divulgou que o candidato a vereador não só estaria recebendo apoio financeiro da facção com forte atuação no Estado, como também teria participado da organização de uma fuga de faccionados do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Conforme as investigações, ele teria forjado um laudo médico falso para garantir que um comparsa recebesse tratamento domiciliar, facilitando sua fuga do sistema prisional.