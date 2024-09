Polícia alerta sobre fraudes com maquinetas de cartão e dá dicas de segurança

Golpes envolvendo o uso de maquinetas de cartão de crédito e débito tem chamado a atenção da Polícia Civil do Amapá.

O aumento de B.O.s de casos de fraudes e golpes envolvendo o uso de maquinetas de cartão de crédito e débito tem chamado a atenção da Polícia Civil do Amapá. Por isso, o delegado Nixon Kennedy, titular da 9ª DP de Macapá, decidiu divulgar orientações para que a população evite ser vítima desse tipo de crime.

De acordo com ele, uma das principais recomendações é verificar as condições físicas da maquineta antes de efetuar o pagamento.

“É fundamental verificar a integridade da tela. Evite utilizar maquinetas com visor danificado ou quebrado, especialmente em estabelecimentos desconhecidos”, destacou Nixon Kennedy.

Outra orientação importante é conferir o valor que foi lançado na maquineta antes de confirmar o pagamento e, sempre que possível, solicitar um comprovante físico da transação. “Isso permite que o cliente tenha um registro imediato da compra, o que pode evitar problemas futuros”, explicou.

Na hora de digitar a senha, o delegado reforça a necessidade de cuidado para que a senha não seja visualizada por terceiros ou capturada por câmeras instaladas de forma maliciosa. Ele também alertou para a prática perigosa de anotar a senha no verso do cartão, algo que, apesar de ser uma regra básica de segurança, ainda acontece com frequência.

Kennedy ainda ressaltou a importância de conferir, logo após o pagamento, se o valor foi debitado corretamente, utilizando o aplicativo do banco.

“O aplicativo pode confirmar se houve algum pagamento em duplicidade ou lançamentos simultâneos, o que é fundamental para evitar prejuízos”, orientou.

O delegado também aconselhou que, em casos de transporte por aplicativo ou táxi, os usuários façam um registro, como um print ou uma foto da placa do veículo, especialmente se o pagamento for revisado posteriormente.

“Essas orientações são medidas simples, mas que podem fazer a diferença na proteção contra fraudes e golpes, garantindo mais segurança nas transações financeiras do dia a dia, além de, eventualmente, facilitar a investigação e a elucidação em caso de fraudes”, concluiu.