Polícia divulga imagem de assassino em fuga após matar estudante em assalto

O criminoso fugiu na bicicleta da vítima na direção da orla de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

As polícias Civil e Militar do Amapá continuam pedindo a colaboração da população para identificar e localizar o assaltante que matou o estudante João Vitor Garcia Monteiro, de 15 anos, na manhã de segunda-feira (9), na Praça Nossa Senhora da Conceição, no bairro Trem, em Macapá.

O adolescente, que havia acabado de sair da escola, foi morto com duas facadas no peito ao tentar defender suas amigas, que tiveram seus pertences roubados pelo criminoso, que também levou a bicicleta de João Vitor.

Um vídeo divulgado mostra o assassino fugindo em alta velocidade na bicicleta da vítima, por volta das 11h19, na direção da orla de Macapá. A faca usada no crime foi encontrada jogada em um matagal próximo ao local do ocorrido.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar o autor do crime pode entrar em contato com a Delegacia Especializada de Crimes Contra o Patrimônio pelo número (96) 99153-7897. A identidade do denunciante será mantida em sigilo. Há também a opção de contato pelo número 190.

O corpo de João Vitor está sendo velado nesta manhã de terça-feira (10), na Funerária Renascer, localizada na Avenida Duque de Caxias, nº 279 – Centro.